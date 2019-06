Der Münchner Norden, einst Stiefkind im Norden der Landeshauptstadt, hat sich längst zu einer attaktiven und begehrten Region entwickelt - auch dank seiner zahlreichen Naherholungsgebiete von denen die meisten vom „Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e.V.“, auch „Erholungsflächenverein“ genannt, betreut werden. Der Verein ist 1965 gegründet worden. Mitglieder sind die Landeshauptstadt München, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg, 58 Städte und Gemeinden. Zum Zuständigkeitsbereich des Erholungsflächenvereins gehört auch das Erholungs- und Badegelände Garchinger See, der über eine hervorragende Wasserqualität verfügt. Dabei handelt es sich um einen fünf Hektar großen Kiesweiher der 1936/38 beim Bau der Nürnberger Autobahn durch Kiesabbau entstanden ist. Das Erholungsgelände liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum großen Garchinger Sportpark. Mit bis zu drei Metern Wassertiefe zählt der Garchinger See aber eher zu den flachen Gewässern. Das tut seiner Attraktivität aber keinen Abbruch. Denn an der rund 1000 Meter langen und ausgebauten Uferfläche mit einem schattenspendenden Baumbestand kann man herrlich ausruhen. Doch der See befand sich nicht immer in einem so guten Zustand. Mit ein Grund dafür ist die geringe Tiefe des Gewässers. Der See wurde deshalb 2003 und 2004 gründlich saniert. Bei den Restaurierungsarbeiten wurden nicht weniger als 30.000 Kubikmeter Schlamm und 70.000 Kubikmeter Kies und Sand aus dem See ausgebaggert. Dazu wurde das dichte Buschwerk um den See ausgelichtet und ein Spazier- und Versorgungsweg um den See angelegt. Der See gliedert sich in zwei Bereiche. Den Schwimm- und Erholungsbereich und in eine Brutzonen für Vögel, die sich im hinteren, schmäleren Bereich befindet. Wichtig: Während der Badesaison, die von 15. Mai bis 15. September geht, dürfen Hunde im Bereich des Garchinger Sees, einschließlich des Seeufers und der Liegewiesen nicht frei herumlaufen. Für die Sicherheit der Badegäste sorgt die DLRG, die am See eine eigene Station hat.