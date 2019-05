Theoriewissen + Praxiserfahrung =

Hochqualifizierte Fachkraft

Von Anfang an mit anpacken und hautnah im Betrieb lernen, anstatt ausschließlich Bücher zu wälzen – für Jugendliche, die nach der Schule gleich ganz praktisch loslegen wollen, ist eine duale Ausbildung genau richtig. Die Informationskampagne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!“ zeigt jungen Menschen, welche Chancen und Perspektiven eine duale Ausbildung bietet.

Der Begriff „dual“ bedeutet „zwei enthaltend“. Und damit ist schon umschrieben, worum es geht: Die Ausbildung findet an zwei Lernorten, nämlich im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule, statt. Das praktische Lernen wird in der dualen Ausbildung großgeschrieben. Damit unterscheidet sich eine duale Ausbildung grundsätzlich von einer schulischen Ausbildung oder einem Hochschulstudium: Hier steht die Theorie im Mittelpunkt.

Die meiste Zeit verbringen Azubis in ihrem Ausbildungsbetrieb. Dort erlernen ihren Beruf ganz praxisnah. Ergänzt wird die Praxis im Betrieb um das theoretische Hintergrundwissen in der Berufsschule. In der Regel kommen Azubis ein- bis zweimal pro Woche in der Berufsschule zusammen. Manchmal ist der Berufsschulunterricht auch als Block­unterricht angelegt – dann findet er über einen längeren Zeitraum am Stück statt. In der Berufsschule stehen zu zwei Dritteln berufsbezogene Inhalte und zu einem Drittel allgemeines Wissen auf dem Stundenplan, zum Beispiel in den Fächern Deutsch, Politik oder Sport.

Wie in der Schule gibt es auch in der Ausbildung Prüfungen: Meistens haben Azubis zwei große zu meistern, die Zwischenprüfung zur Hälfte der Ausbildungszeit und die Abschlussprüfung zum Ende. Die Prüfungen legen sie vor neutralen Prüfern der Berufskammern ab. Eine Ausbildung dauert zwischen zwei, drei oder dreieinhalb Jahren – je nach Ausbildungsberuf. In manchen Fällen können Azubis die Ausbildungsdauer um sechs Monate beziehungsweise ein Jahr verkürzen, zum Beispiel wenn sie Abitur haben oder besonders gute Leistungen während der Ausbildung erbringen.