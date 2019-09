„Einige interessante Neuerungen“

Grußwort von Salvatore Disanto,

Vorsitzender des Gewerbeverbands Garching (BDS)

Liebe Besucher der Garchinger Herbsttage, es hat diesmal etwas länger gedauert, aber dafür eröffnen wir am 14. und 15. September 2019 die Garchinger Herbsttage mit einigen interessanten Neuerungen. Wie schon in den vergangenen Jahren soll diese Veranstaltung wieder ein Fest für die ganze Familie sein und den zahlreichen – teils auch neuen – Unternehmen aus Garching und der Region die Möglichkeit bieten, sich an diesen zwei Tagen zu präsentieren.