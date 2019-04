Schöne Ideen für individuelle Gräber

So früh wie in diesem Jahr ist die Natur selten aus ihrem Winterschlaf erwacht

Schon seit einigen Tagen zeigen sich überall unverkennbare Frühlingsboten und verwandeln schlagartig auch das Bild der Friedhöfe. Jetzt wird der Winterschmuck auf den Gräbern von farbenfrohen Fühjahrsblühern abgelöst. In der Zeit vor Ostern gibt es für die Neubepflanzung nicht nur eine große Auswahl an Pflanzen und Blumen, sondern auch zahlreiche Trends und Ideen für die individuelle Grabgestaltung. „Immer beliebter ist es, klassische Elemente mit neuen, modernen Ideen auf dem Grab zu kombinieren“, weiß etwa Friedhofsgärtner Christof Hilligardt. Kleine Natursteine aus Granit oder Basalt, knorrige Wurzeln oder bemooste Astteile lassen sich beispielsweise dekorativ in die Dauerbepflanzung aus immergrünen Bodendeckern einbinden. Die natürlichen Elemente verwandeln das Grab in kleine Landschaften oder Felsengärten. Verstärkt wird diese Wirkung mit Pflanzen, die auch in der alpinen Gartengestaltung zum Einsatz kommen. Die Mini-Stauden sind besonders anspruchslos und können längere Trockenphasen gut überstehen.