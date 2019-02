Wenn wir an unsere eigene Schulzeit zurückdenken, so haben doch eigentlich vor allem die Fächer Spaß gemacht, in denen und die Lehrkraft als zugewandt und wohlgesonnen empfunden wurde.

Das bestätigen auch Fachleute. „Unsere tägliche Praxis in den Nachhilfeschulen bestätigt die Ergebnisse zahlreicher pädagogischer Studien: Schüler brauchen einen Lehrer, der sie persönlich anspricht, der ihnen das Gefühl vermittelt, sie zu verstehen und der sie akzeptiert“, erklärt Dr. Cornelia Sussieck, Vorsitzende des VNN Bundesverbands Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e. V.