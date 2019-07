Alles, was mit rohem Fleisch in Berührung gekommen ist, sollte gründlich mit heißem Wasser und Spülmittel gereinigt werden.

Alles, was mit rohem Fleisch in Berührung gekommen ist, sollte gründlich mit heißem Wasser und Spülmittel gereinigt werden.

Alles, was mit rohem Fleisch in Berührung gekommen ist, sollte gründlich mit heißem Wasser und Spülmittel gereinigt werden.

Das Fleisch so zubereiten, dass im Inneren eine Temperatur von 70 Grad Celsius erreicht wird. Hitzeempfindliche Mikroorganismen werden so abgetötet.

Das Fleisch so zubereiten, dass im Inneren eine Temperatur von 70 Grad Celsius erreicht wird. Hitzeempfindliche Mikroorganismen werden so abgetötet.

Das Fleisch so zubereiten, dass im Inneren eine Temperatur von 70 Grad Celsius erreicht wird. Hitzeempfindliche Mikroorganismen werden so abgetötet.