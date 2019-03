Das Thema Radfahren gewinnt in der Öffentlichkeit immer mehr an Bedeutung. So auch in der mit über 28.000 Einwohnern größten Gemeinde des Landkreises München, in der Stadt Unterschleißheim. Unterschleißheim ist nicht nur Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V. (AGFK Bayern). Die Stadt setzt sich deshalb vehement für die Förderung des Radverkehrs im Alltag ein. Noch hat die Stadt die die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ – wie ihre Nachbarn Garching und Ismaning – nicht erreicht. Aber sie arbeitet kontinuierlich daran, die Voraussetzungen für ein fahrradfreundliches Klima in der Kommune zu verbessern.

Mitglied können in AGKF ausschließlich Städte, Gemeinden und Landkreise werden, die sich zum Ziel der Förderung des Fahrradverkehrs bekennen. Voraussetzung für eine dauerhafte Mitgliedschaft ist jedoch die Auszeichnung als „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“, die nach Bewertung durch eine Kommission unter anderem aus Oberste Baubehörde, Polizei und Verkehrswacht durch das Staatsministerium des Innern verliehen wird. Jedes Mitglied muss sich nach sieben Jahren erneut einer Prüfung unterziehen. Mit der Mitgliedschaft in der AGFK Bayern, so heißt es in der Stadtverwaltung, verdeutliche Unterschleißheim „seine Zielsetzung, die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhöhen und dabei den Radverkehr als wesentliches Element zu sehen“.



Bis 2020 hat die Stadt Unterschleißheim noch Zeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen, bis sie zur „Fahrradfreundlichen Kommune“ ernannt werden kann. Fahrradbeauftragte in Unterschleißheim ist Petra Halbig.



Sie ist im Rathaus zu erreichen (Rathausplatz 1, Telefon 089/31009149, Fax 089/31009259,

E-Mail: phalbig@ush.bayern.de).