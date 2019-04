Neuropraxis Grünwald • Frau Dr. Meike Maehle,

Privatärztin für Neurologie

Endlich nimmt sich jemand Zeit für mich, habe ich eine Neurologin gefunden, die mich ganzheitlich behandelt und betreut. Und das wirklich auf bestem Niveau und mit klar nachvollziehbaren Therapiewegen.“ Das sind die typischen Aussagen meiner Patienten. Darauf bin ich stolz. Genau mit diesem Ziel habe ich in an der LMU in München mein Medizinstudium absolviert, in Praxen, zuletzt in Schwabing, mein Wissen fundiert und seit 2001 im niedergelassenen Bereich intensiviert. Denn richtig gute Therapien bei Schmerzen, Polyneuropathie-Beschwerden, Demenz, MS, seelische Erkrankungen etc. können nur aus der Kombination von intensiven Gesprächen mit Ihnen und fundierter medizinischer Kompetenz erarbeitet werden. Und genau dafür stehe ich. Ihre Privatarzt Neurologin aus Leidenschaft. In Ihrer Nachbarschaft. Ich freue mich auf Sie. www.neuropraxis-gruenwald.de.