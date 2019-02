Metzgerei Liebold

Seit 1996 führt Metzgermeister Dieter Liebold in dritter Generation die Metzgerei am Kirchenplatz in Haar. Inzwischen verstärkt auch Sohn Fabian das Team des Familienbetriebs. Der jüngste Metzger aus der Familie hat in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten das Handwerk erlernt und 2017 die Meisterprüfung abgelegt. Bei Liebolds gibt es nach wie vor Rezepte, die seit Jahrzehnten unverändert geblieben sind. Auch Fabian Liebold wird seine persönliche Handschrift in den Betrieb einbringen. Alle Fleisch- und Wurstwaren werden in der hauseigenen Produktion hergestellt. Vor allem der Münchner Leberkäs und die Münchner Weißwürste sind als Mitbringsel in der ganzen Welt bekannt. Erst im Februar 2018 wurden die Weißwürste erneut von der Münchner Metzgerinnung mit Silber ausgezeichnet. Zusätzlich bietet die Metzgerei auch ein täglich wechselndes Mittagsgericht an.