Wir haben immer Ideen und setzen diese auch um, wie zum Beispiel den Garagenflohmarkt am Samstag, 20. Juli ab 11 Uhr, zeitgleich mit dem Leonhardi-Benefizlauf. Ab 16 Uhr spielt die „Siegertsbrunner Auszeit“ beim gemeinsamen Grillfest. Das ehrenamtliche Engagement in Höhenkirchen-Siegertsbrunn kann sich sehen lassen – besonders, verbindlich, integrativ. Das Angebot an Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung ist vielfältig, hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, der Service am Kunden wird großgeschrieben – lebhaft, bunt und frisch. Feste feiern, wie sie fallen ... allen voran das traditionelle Leonhardifest lockt viele Besucher in unseren Ort – traditionell, beschaulich und doch anregend. Ein Ort zum Wohlfühlen, wir sind eine Gemeinde mit Tradition. Starke, lebendige Vereine – vieles im Doppelpack: Burschenvereine, Kirchen, Freiwilligen Feuerwehren und vieles mehr. Die Infrastruktur orientiert sich an den aktuellen gesellschaftlichen Forderungen: Kindertagesstätten, Grundschulen mit Ganztagesangebot, eine Mittelschule, ein Gymnasium sowie ein eigenes Seniorenzentrum mit Pflegeplätzen – attraktiv, kinder- und familienfreundlich, altersgerecht. Der S-Bahnhof ist barrierefrei, die S-Bahn fährt im 20-Minuten-Takt und der überörtliche Verkehr wird im Westen über die Umgehungsstraße um die Gemeinde herum geleitet – umweltbewusst, bürgerfreundlich und zukunftsweisend. „Für unsere Einzelhandelsgeschäfte, die unmittelbar betroffen sind, möchte ich als Erste Bürgermeisterin eine Lanze brechen: Bitte gehen Sie weiterhin dort zum Einkaufen, auch wenn vielleicht ein kleinerer Fussmarsch oder eine Radl- statt einer Autofahrt notwendig sind! Für alle Einkäuferinnen und Einkäufer rundherum gilt: Freie Fahrt aus allen Himmelsrichtungen bis zur Baustelle. Dankeschön“, so der Appell der Bürgermeisterin Ursula Mayer, „bis Ende Oktober sollte alles wieder in geregelten, schöneren, aber auch sichereren und vor allem zügigeren Bahnen ablaufen. Und darauf sollten wir uns alle freuen!“