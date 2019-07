Ballettschule Ottobrunn und Rosmarie-Theobald-Musikschule

Jetzt ist Gelegenheit, das Kind für das Schuljahr 2019/20 an der Rosmarie-Theobald-Musikschule (RTM) und an der Ballettschule Ottobrunn anzumelden. Alle Kurse der Ballettschule können nach Voranmeldung vom 1.7. bis 19.7.2019 ausprobiert werden. Zu einem Stepptanz-Schnupperkurs sind alle Kinder der 2. bis 4. Klasse eingeladen. Am 3., 10. und 17.7. findet dieser jeweils von 15:45 bis 16:30 Uhr statt. Bei Interesse an einer Schnupperstunde bitte per info@ballettschule-ottobrunn.de oder unter 089/60808422 anmelden. Die RTM bietet Schnuppertage im Grundfächer-Unterricht vom 2. bis 11.7. an. In diesen Tagen können Interessierte sowohl die Eltern-Kind-Kurse wie die Musikalische Früherziehung und Grundausbildung im Haidgraben 1c besuchen. Konkrete Unterrichtszeiten bitte unter 089/60808411 erfragen. Für Instrumental- und Gesangsunterricht können Probestunden (30 Minuten à 10 Euro) gebucht werden, entweder telefonisch oder per E-Mail an info@rtm-ottobrunn.de.