Pullach zelebriert die Verfassung

Pullach feiert, was uns das Grundgesetz garantiert - 22 Live Bands über den Ort verteilt stehen für Freiheit und kulturelle Vielfalt

Wer am Samstag, 1. Juni, ab 16 Uhr über den Kirchplatz in Pullach schlendert, darf sich nicht wundern, wenn dort der Kabarettist André Hartmann an einem Klavier sitzt und musiziert. Bis 22 Uhr ist auch vor der Sparkasse, im Haus am Wiesenweg oder dem Café Tirolese Ungewöhnliches zu hören. An insgesamt 15 Orten laden 22 Live Bands dazu ein, stehenzubleiben und den 70. Geburtstag des Grundgesetzes zu feiern.Amateure und Profis aus Pullach und von weiter her bieten ein abwechslungsreiches Programm. Zu hören gibt es Weltmusik, Gipsy, Swing, Jazz, Klezmer, Soul und Schlager. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ausgerichtet wird das Fest von der Gemeinde, organisiert von den Fraktionen im Gemeinderat. Nähere Infos sind nachzulesen unter www.70JahreGG.pullach.de. Der Eintritt und das friedlich-fröhliche Gemeinschaftserlebnis sind kostenlos.