Bücher

Gibt es was Schöneres und Entspannenderes als in Ruhe im Buchladen zu stöbern und sich inspirieren zu lassen? Oder wenn man einen fachkundigen literarischen Tipp für ein Büchergeschenk braucht: Im Heim­stettener Bücherwurm bekommt man ihn. Dieser Bücherwurm hat aber nicht nur eine schöne Auswahl an aktuellen Titeln, sondern auch eine kleine Bastelabteilung. Unter dem Label „KreativStrick“ bietet der Bücherwurm eine große Auswahl an Wollsorten und Garnen an. Und: Alles, was bis 18 Uhr im Bücherwurm bestellt wird, ist in der Regel am nächsten Morgen im Laden.