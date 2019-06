Grußwort des Ersten Bürgermeisters Christoph Böck

zum 68. Lohhofer Volksfest 2019

Liebe Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer, liebe Gäste aus nah und fern,

am Freitag, den 7. Juni 2019 pünktlich um 18 Uhr ist es wieder soweit: Das 68. Lohhofer Volksfest wird mit dem Anstich offiziell eröffnet – und die schönste Zeit in unserer Stadt beginnt. Fünf Tage lang werden die Maßkrüge mit dem beliebten unfiltrierten Festbier der Brauerei Wimmer gefüllt.

Danach wird auf das klassische helle Festbier der Unterschleißheimer Crew Republic Brewery umgestellt – selbstverständlich mit eigenem Anstich. Merken Sie sich schon mal Mittwoch, den 12. Juni, 13 Uhr vor. Das ist der Tag für unsere Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung.

Natürlich bieten wir Ihnen auf dem Lohhofer Volksfest auch wieder ein attraktives Rahmenprogramm. Schon am Donnerstag vor dem offiziellen Start können Sie sich warmlaufen, wenn „CubaBoarisch 2.0“ und „Lichtblick“ mit heißen Rhythmen das Festzelt rocken. Der traditionelle Festzug am Samstag zeigt auf beeindruckende Weise, wie vielfältig und bunt das Unterschleißheimer Vereinsleben ist. Das kulinarische Highlight und gleichzeitig Premiere erwartet Sie am Pfingstsonntag: ein ganzer Ochs am Spieß! Am Pfingstmontag laden wir Sie ein zum ökumenischen Festzeltgottesdienst, der mittlerweile fester Bestandteil des Programms ist. Und ein Erlebnis der besonderen Art ist zweifelsfrei unser großartiges Musikfeuerwerk am Donnerstag, das die Menschen aus allen Regionen anlockt.

Weiterhin im Programm sind unsere beliebten Gutschein-Pässe: der GenusSpass, der FahrSpass und der EhrenamtSpass. Letzterer ist dieses Jahr auf vielfachen Wunsch über die gesamte Dauer des Volksfestes gültig.

Neben den altbewährten Fahrgeschäften für Groß und Klein, sorgt LENA’S ALM mit Biergarten und eigenem Musikprogramm für gute Laune und Partystimmung. Hier spielen im abendlichen Wechsel bekannte DJs und lokale Live Bands, um mit Ihnen bis Mitternacht abzufeiern. Und das vom Christkindlmarkt bekannte Weingut Hill mit seiner Wein- und Cocktailbar wird Sie garantiert in Urlaubslaune versetzen, denn hier sind nicht nur die Cocktails eine Versuchung wert, sondern auch der benachbarte Strand. Lassen Sie sich überraschen…

Ich lade Sie ein mit uns zu feiern vom 7. bis 16. Juni 2019. Verbringen Sie ein paar fröhliche Stunden auf dem größten Volksfest im Landkreis München!

Ich freue mich auf Sie!

Herzlichst Ihr

Christoph Böck Erster Bürgermeister