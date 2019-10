Die Ausbildung erfolgt in der Regel im dualen System: drei Tage praktische Arbeit in der Küche und zwei Tage Theorie in der Berufsschule. Da geht es dann nicht nur um Lagerung, Zubereitung und das Anrichten der Speisen. Großer Wert wird auch auf Kenntnisse in der Hygiene und in Ernährungswissenschaften gelegt. Arbeitsabläufe müssen anhand von Speisenfolgen gelernt werden. Außerdem wird dem Ziel vieler Köche, ein eigenes Restaurant zu führen in der Ausbildung Rechnung getragen. Warenwirtschaft, Büroorganisation und Bürokommunikation sowie Werbung und Verkaufsförderung sind neben dem Kochen und dem Anrichten von Speisen Aufgabenfelder in der Kochausbildung. Die Zutaten müssen schließlich beschafft und gelagert, Preise kalkuliert werden. Und das Restaurant sollte mit einer attraktiven Menu-Karte für das Zielpublikum in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Im Laufe der Ausbildung spezialisieren sich die angehenden Köche in der Regel auf bestimmte Bereiche. Der Gardemanger sorgt beispielsweise dafür, dass die kalten Speisen rechtzeitig fertig werden und dem Gast serviert werden können. Der Pâtissier kümmert sich um die Süßspeisen zum Dessert. Nach Abschluss der Ausbildung beginnt die Karriere als sogenannter Commis de Cuisine. Im Küchenbereich selbst kann man zum Küchenchef aufsteigen, der die Arbeitsabläufe kontrolliert und koordiniert. Weitere Fortbildungsschritte gibt es beispielsweise als Diätkoch. Oder man belegt einen von der IHK anerkannten Meisterkurs zum Küchenmeister oder Fachwirt im Gastgewerbe. Auch das Studium an einer Hotelfachschule ist möglich und wird als staatlich geprüfter Gastronom oder Betriebswirt abgeschlossen.