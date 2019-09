Glaserei & Spiegel Wagner GmbH

Die Glaserei & Spiegel Wagner GmbH hat über 30 Jahre Erfahrung in der Be- und Verarbeitung rund um Glas und Spiegel. Sie wurde 1993 von Thomas Wagner in Unterhaching gegründet. 20 Jahre war die Glaserei in Taufkirchen, seit Dezember 2017 ist sie zurück in Unterhaching: Kapellenstraße 22 Rückgebäude.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin, wenn Sie eine umfangreiche Beratung zur Planung für den Badumbau, Duschkabineneinbau, Badewannenaufsatz, Spiegellösungen jeder Art, Ganzglastüren, Reparatur von Zimmertüren oder Isolierglasscheiben wünschen, gerne unterstützt Sie ein Glasermeister www.glaserei-wagner.de