Bodenträume erfüllen – Urban & Hörtreiter GmbH

Seit 1960 sorgt die Urban & Hörtreiter GmbH für den perfekten Bodenbelag bei ihren Kunden. Neben dem Hauptgeschäft in der Hauptstraße 49 A in Unterhaching findet man sie jetzt auch zusätzlich in ihrem neuen Showroom in der Hauptstraße 53. Dort zeigen sie eine große Auswahl an Produkten aus der Edeldielenmanufaktur. Gerne beraten Sie die Fachleute im neuen Showroom, der donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet hat. Gerne kann man außerhalb der Öffnungszeiten einen Beratungstermin vereinbaren. Mehr Infos zum umfangreichen Angebot gibt es unter www.urban-hoertreiter.de.