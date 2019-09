In Unterschleißheim bleiben oder nicht bleiben? Es war eine schwierige, aber letztlich genau die richtige Entscheidung, die das Buchhändlerpaar Maria Greindl (42) und Arnold Thünker (60) im Januar vergangenes Jahr getroffen hat, als sie beschlossen, mit ihrer Buchhandlung vom Unterschleißheimer Rathausplatz in die Alleestr. 14 a, in die Räume der ehemaligen Poststelle, umzuziehen. Und dort wird jetzt am 12. Oktober von 15 bis 18 Uhr unter dem Motto „Ratschen und Stöbern“ auf das 15-jährige Bestehen der Buchhandlung angestoßen. Maria Greindl und ihr Mann, der selbst Schriftsteller und gelernter Buchändler ist, sind zufrieden: „Es war die richtige Entscheidung, es geht uns gut und wir haben tolle Nachbarn. Außerdem haben uns viele Unterschleißheimer hier neu entdeckt.“ 13 Jahre führte Maria Greindl die Buchhandlung am Rathausplatz, die sie bereits im noch jungen Alter von 27 Jahren nach ihrer Buchhändlerlehre in Starnberg und einem (nicht beendeten) Studium der Buchwissenschaften eröffnet hat. Dies habe ihr, wie sie sagt, „das Selbstbewußtsein und den Anstoß dazu gegeben, warum nicht selber was machen?“ Wer in die Buchhandlung von Maria Greindl in der Alleestraße kommt, der findet hier nicht nur eine gut vorsortierte, große Auswahl an Belletristik, Zeitgeschichte und Kinderbücher, sondern auch jede Menge Reiseführer und Kalender. Dazu eine mit Samt überzogene Couch, auf der man sich gemütlich niederlassen und wo man in Ruhe in das eine oder andere Buch reinschmöckern kann. Besonders Kinder, sagt Maria Greindl, nutzen die Gelegenheit gerne. Das kommt nicht von ungefähr. Denn die Kinderbuch-Abteilung sei nämlich ihr persönliches Steckenpferd, sagt sie. Und so ist es immer wieder etwas ganz Besonderes, wenn in der Buchhandlung Lesungen stattfinden. So wie die von Alex Rühle von der Süddeutschen Zeitung, der aus seinem Buch „Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst“ vorgelesen hat. Ein besonderes Ereignis sei auch immer der „Welttag des Buches“, wenn Schulklassen in die Buchhandlung kommen. Die Schüler bekommen bei ihrem Besuch nicht nur einen kleinen Einblick darüber, wie es in einer Buchhandlung vor und hinter den Kulissen aussieht, sondern durch Arnold Thünker auch in den Arbeitsalltag eines richtigen Schriftstellers. Wer keine Zeit hat, sich an Ort und Stelle bei Maria Greindl ein Buch zu besorgen oder sich beraten zu lassen, der findet die Buchhandlung Greindl auch im Internet mit einem eigenen Shop. Er wird dann allerdings auf das freundliche und einnehmende Lächeln von Maria Greindl verzichten müssen sowie auf anregende Gespräche und persönliche Buchempfehlungen von ihr, wie beispielsweise Alexander Osangs Werk „Die Leben der Elena Silber“ oder „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens. Denn bevor ein Buch den Weg ins Verkaufsregal findet, hat Maria Greindl bereits viel Kleinarbeit geleistet, hat etliche Kataloge gewälzt und für ihre Kundschaft schon eine qualitative Vorauswahl getroffen. Maria Greindl: „Wir besorgen Bücher von heute auf morgen, auch vergriffene und fremdsprachige.“ Die Buchhandlung ist telefonisch unter der Nummer 089 / 37006233 zu erreichen. Greindl: „Wir verpacken die Bücher und liefern ab einem Bestellwert von 50 Euro auch ins Haus.“ Mehr Infos und jede Menge Bücher unter: www.buchhandlung-greindl.de.